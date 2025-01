Rasvijetljeno osam krivičnih djela iz oblasti imovinskog kriminaliteta

Podgorica, (MINA) – Službenici podgoričke policije rasvijetlili su osam krivičnih djela iz oblasti imovinskog kriminaliteta i uhapsili četiri osobe od kojih su dvije maloljetne, rekli su iz Uprave policije.

Navodi se da je policija uhapsila D.P. (41) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo iznuda.

„D.P. je, kako se sumnja, pozvao oštećenog, sa kojim je suvlasnik jednog ugostiteljskog objekta, i u telefonskom razgovoru mu saopštio da ukoliko bude odlučio da izađe iz pomenutog suvlasništva, da će mu dugovati 50 hiljada EUR, a ukoliko ga prijavi da će biti primoran da svakoga dana D.P. uplaćuje iznos od hiljadu EUR“, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, D.P. je tom prilikom oštećenom saopštio da će određenim danima dolaziti u njegov restoran koji se nalazi u drugom gradu, da od njega uzima pazar, nakon čega mu je uputio riječi prijeteće sadržine po njegov život i tijelo.

„On je uz krivičnu prijavu priveden tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu Podgorici na dalju nadležnost“, rekli su iz policije.

Oni su naveli da je uhapšen J.Z. (26) zbog krađe koju je, kako se dodaje, izvršio na način što je od jednog osobe otuđio putničko motorno vozilo.

Iz policije su rekli da su uhapsili dva maloljetnika od 15 i 16 godina zbog pet teških krađa.

„Koje su izvršili na način što su zajedno sa još jednim maloljetnikom, kojeg policija potražuje, nasilnim putem ulazili u poslovne prostore u Podgorici, iz čije su unutrašnjosti otuđivali novac u ukupnom iznosu od oko dvije hiljade EUR“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se krivično djelo krađa na teret se stavlja D.R. (44) i protiv njega je krivična prijava podnijeta u redovnom postupku.

„On je iz jednog parkiranog vozila otuđio alternator, alanser, turbinu i druge djelove“, dodaje se u saopštenju.

