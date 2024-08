Raspisana međunarodna objava za nestalom djevojčicom

Podgorica, (MINA) – Uprava policije raspisala je međunarodnu objavu preko NCB Interpola Podgorica za šestogodišnjom djevojčicom, čiji nestanak je prijavila njena majka, državljanka Sjedinjenih Američkih Država (SAD), T.Š., sa boravkom u Baru.

Navodi se da je djevojčicina majka, T.Š., u utorak u kasnim večernjim satima, došla u barsko Odjeljenje bezbjednosti.

„I prijavila policiji da njen bivši suprug, otac djeteta, T.V.H., takođe državljanin SAD-a, nije iste večeri, shodno presudi Osnovnog suda u Baru, kojom je utvrđeno vrijeme koje otac provodi sa djetetom, vratio majci djevojčicu na dogovoreno mjesto i u dogovoreno vrijeme“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su policijski službenici odmah po prijavi otišli na mjesto stanovanja T.V.H., i da otac i djevojčica nijesu pronađeni na adresi.

Sa događajem je, kako se dodaje, upoznat dežurni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru.

U saopštenju se navodi da je danas majka djeteta opet došla u prostorije barskog Odjeljenja bezbjednosti, kako bi policiji dala dodatna obavještenja u vezi sa prvobitnom prijavom.

„O navedenom događaju je upoznat NCB Interpol Podgorica koji koordinira i preduzima mjere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju lociranja osoba, dok su sa prijavom događaja upoznati svi nacionalni centralni biroi Interpola“, rekli su iz policije.

