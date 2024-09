Raspisan oglas za prijem 100 vojnika po ugovoru

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo odbrane raspisalo je danas oglas za prijem 100 vojnika i vojnikinja po ugovoru na određeno vrijeme u trajanju od godinu.

Iz tog resora je saopšteno da se vojnici i vojnikinje po ugovoru traže u Pješadijskom bataljonu, Bataljonu za podršku, Četi za vezu i elektronsko ratovanje, Mornarici Vojske Crne Gore (VCG), Odredu posebne namjene, Vojno-medicinskom centru i Vazduhoplovstvu.

“Spisak traženih zanimanja je širok, od vozača, električara, elektromehaničara, do nišandžija minobacača ili puškomitraljeza, strijelaca”, kaže se u saopštenju.

Pješadijski bataljon, kako se navodi, popunjava najviše, 57 radnih pozicija, sa mjestom službovanja u Danilovgradu, Nikšiću, Pljevljima i Kolašinu.

Iz Ministarstva su rekli da se u Bataljonu za podršku traži 15 vojnika i vojnikinja, sa mjestom službovanja u Podgorici, Nikšiću, Danilovgradu i Zeti, dok u Četi za vezu i elektronsko ratovanje ima devet upražnjenih mjesta, za službovanje u Zeti.

“Mornarica VCG traži deset vojnika ili vojnikinja, sa mjestom službovanja u Baru, Herceg Novom i Tivtu”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su u Odredu posebnih namjena slobodna četiri mjesta, sa mjestom službovanja u Danilovgradu, dok Vojnomedicinski centar traži dvoje, sa mjestom službovanja u Podgorici i Pljevljima.

Iz Ministarstva su rekli da Vazduhoplovstvo VCG traži tri mjesta, sa službovanjem u Zeti.

Oglas je, kako su kazali, otvoren do 14. oktobra.

Tekst oglasa, sa opštim i posebnim uslovima, metodologiji, o potrebnoj dokumentaciji, kao i prijavnim formularom je na linku: https://www.gov.me/clanak/javni-oglas-za-prijem-100-lica-u-sluzbi-u-vojsci-crne-gore-u-svojstvu-vojnika-kinja-po-ugovoru.

