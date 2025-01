Rajnke: Frakcije u vlasti smetnje na putu ka EU

Podgorica, (MINA) – Sjedinjene Američke Države (SAD) ostaju zabrinute da bi frakcije koje istorijski ne podržavaju ciljeve vladajuće koalicije mogle omesti napredak Crne Gore ka pristupanju Evropskoj uniji (EU) i njenu evroatlantsku putanju, kazala je ambasadorka SAD-a u Podgorici Džudi Rajzing Rajnke.

Ona je u intervjuu Vijestima rekla da su SAD zabrinute što su postupci članova vladajuće koalicije nepotrebno ugrozili dobrosusjedske odnose, donijeli neke ustavno upitne mjere i narušili državno jedinstvo.

“Pozivamo članove Vlade i poslanike da se fokusiraju na zajednički cilj pristupanja EU i izbjegavaju kontroverzna pitanja koja ugrožavaju taj cilj i dijele zemlju”, navela je Rajnke.

Ona je upozorila da Rusija nastavlja da koristi “podlu propagandu i manipulaciju informacijama kako bi posijala sumnju u vezi sa putem Crne Gore ka EU”, ali je kazala da vjeruje da Crna Gora postaje otpornija na spoljne antidemokratske uticaje, uz pomoć SAD-a i evroatlantskih partnera.

Rajnke smatra da su reforme sprovedene tokom protekle godine za pohvalu i da je cilj Crne Gore da postane 28. članica EU do 2028. godine ambiciozan, ali ostvariv.

SAD, kako je navela, ponavljaju važnost poštovanja vladavine prava i sudskih presuda, kao i obezbjeđenja profesionalnog, nezavisnog i odgovornog javnog medijskog servisa Radio i televizije Crne Gore.

Prema riječima Rajnke, Crna Gora ima priliku da bude snažan pozitivan primjer za druge zemlje širom regiona.

“Dalji napredak zahtijevaće ozbiljnu posvećenost reformama i volju da se ostave po strani pitanja koja izazivaju podjele i raspiruju domaće i regionalne tenzije”, poručila je Rajnke.

Upitana da prokomentariše zategnute odnose između Crne Gore i Hrvatske, ona je kazala da su dobrosusjedski odnosi od suštinskog značaja za prosperitet Zapadnog Balkana, koji se i dalje suočava sa neriješenim istorijskim pitanjima.

Oni su, kako je dodala Rajnke, takođe važni za proces integracije zemlje u EU.

“Ohrabrujemo lidere obje zemlje da nastave konstruktivan dijalog kako bi riješili bilateralna pitanja i održali dobrosusjedske odnose. Vjerujemo da lideri u Hrvatskoj i Crnoj Gori dijele interes da Crna Gora nastavi reforme koje vode konačnom pristupanju EU”, navela je Rajnke.

Ona je kazala da su Hrvatska i Crna Gora saveznici u NATO-u i da je jedinstvo Alijanse važno, posebno u svjetlu tekućeg rata Rusije protiv Ukrajine i pokušaja destabilizacije demokratija.

Rajnke je rekla da Kremlj vidi napredak Crne Gore ka članstvu u EU kao direktan izazov “svom ciničnom, represivnom i nazadnom pogledu na svijet”.

“Zato svjedočimo tome da Rusija nastavlja da koristi podlu propagandu i manipulaciju informacijama kako bi posijala sumnju u vezi sa putem Crne Gore ka EU”, navela je Rajnke.

Ona je kazala da, međutim, vjeruju da Crna Gora postaje otpornija na spoljne antidemokratske uticaje, uz pomoć SAD-a i evroatlantskih partnera.

Crna Gora, kako je rekla Rajnke, u potpunosti poštuje zajedničku spoljnu i bezbjednosnu politiku EU, i kao zemlja kandidat, dosljedno podržava sankcije EU protiv Rusije zbog njene agresije u Ukrajini.

“Kao saveznik u NATO-u, ostajemo zabrinuti da bi frakcije koje istorijski ne podržavaju ciljeve vladajuće koalicije mogle omesti napredak Crne Gore ka pristupanju EU i njenu evroatlantsku putanju”, kazala je Rajnke.

