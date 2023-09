Radulović: U KCCG-u sedam teško povrijeđenih, jedna osoba u životnoj opasnosti

Podgorica, (MINA) – U Klinički centar Crne Gore (KCCG) dovedeno je sedam osoba koje su teško povrijeđene u saobraćajnoj nesreći na putu Cetinje – Budva, a jedna od njih je u životnoj opasnosti, kazala je direktorica KCCG Ljiljana Radulović.

Ona je rekla da se kod svih sedam pacijenata radi o teškim povredama.

„Dominantno se radi o povredama ortopedske prirode, imamo i povredu grudnog koša, kičme“, dodala je Radulović.

Kako je navela, najstariji povrijeđeni pacijent je 1959. godište, a najmlađi je rođen 1997. godine, prenosi Portal Vijesti.

„Kakvim tokom će ići njihovo liječenje vidjećemo ovih dana“, kazala je Radulović.

Ona je rekla da im je najavljeno da će još dva pacijenta biti upućena sa Cetinja u KCCG.

