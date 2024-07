Radulović: Bespoštedno kažnjavanje za prestupe u plovidbi

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo pomorstva počelo je akciju pooštrene kontrole i sankcija, kako bi se unaprijedila bezbjednost i sigurnost pomorskog i vodenog saobraćaja u Crnoj Gori, saopšteno je iz tog Vladinog resora.

Iz Ministarstva su rekli da usljed niza nesrećnih događaja prethodnih dana, koji ukazuju da se upravljači plovila ne pridržavaju propisa, kroz pojačan nadzor pokušavaju da spriječe ponavljanje tih pojava.

„Već tokom prvih pojačanih kontrola u Baru i Kotoru uočeno je niz prekršaja za koje su izrečene pripadajuće novčane kazne“, navodi se u saopštenju.

Ministar pomorstva Filip Radulović je, tokom obilaska terena, poručio da za prekršioce zakona neće biti tolerancije.

On je kazao da je razgovarao sa lučkim kapetanima i da su dogovorili svakodnevne i pojačane kontrole do kraja ljeta.

„Nema poštede za prestupnike. Moramo uvesti red i poštovanje pravila plovidbe. I danas, tokom ove kontrole, registrovan je niz nepravilnosti“, naveo je Radulović.

Kako je rekao, svi koji nijesu poštovali pravila i propise su kažnjeni.

„Tako će biti sve do kraja sezone, a nadzor će se sprovoditi duž cijele crnogorske obale”, poručio je Radulović.

On je kazao da je zbog velikog broja posjetilaca tokom ljetnje sezone značajno povećana frekvencija saobraćaja, što iziskuje svakodnevni nadzor i mjere opreza.

Radulović je rekao da će važiti nulta tolerancija za nemarnu vožnju svim vodenim tokovima.

Kako je naveo, nesreće uzrokuju nesavjesni upravljači plovilima, a zbog neprimjerene brzine, ili uslova plovidbe stradaju i nedužni.

“Turisti i svi oni koji se odluče na putovanje, morem ili bilo kojim vodenim putem, moraju se osjećati bezbjedno i prijatno. Nećemo dozvoliti divljanje i ugrožavanje bezbjednosti“, istakao je Radulović.

On je pozvao sve učesnike u saobraćaju na vodi da se odgovorno ponašaju i poštuju zakonske propise, kako bi i gostima i sebi obezbijedili sigurnu i ugodnu plovidbu.

