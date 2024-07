Radović podnio ostavku

Podgorica, (MINA) – Vršilac dužnosti (v.d.) direktora Uprave policije Aleksandar Radović saopštio je da je jutros podnio ostavku na mjesto koje pokriva.

On je na konferenciji za novinare Uprave policije i Višeg državnog tužilaštva, upitan da prokomentariše presudu Upravnog suda po kojoj je Zoran Brđanin protivpravno razriješen sa mjesta direktora policije, rekao da je presuda obavezujuća.

“Presuda suda je obavezujuća i ja sam uvijek bio za poštovanje sudskih odluka”, naveo je Radović.

Radović je kazao da mora postojati predlog ministra unutrašnjih poslova da bi on bio razriješen sa mjesta v.d. direktora policije.

“Takav predlog nije podnešen. Ja sam, da bih olakšao funkcionisanje Uprave policije, ne želeći da otežavam stanje u policije, podnio ostavku premijeru i ministru”, rekao je Radović.

On je kazao da ne želi da se bori za fotelju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS