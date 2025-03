Radović: Nadležni da prekinu kulturu nekažnjivosti policijske torture

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i dalje nema efikasan institucionalni odgovor na policijsku torturu, kazali su iz Građanske alijanse (GA) dodajući da nadležni organi moraju da pokažu odlučnost u primjeni zakona, procesuiranju odgovornih i konačnom prekidu kulture nekažnjivosti

Programski direktor GA Milan Radović, povodom Međunarodnog dana borbe protiv policijske brutalnosti, rekao da taj dan i ove godine skreće pažnju na važnost zaštite ljudskih prava i neodložnu odgovornost institucija da djelotvorno spriječe i sankcionišu zloupotrebe, umjesto da ih prećutno tolerišu.

„Međutim, uprkos ovoj obavezi, Crna Gora i dalje nema efikasan institucionalni odgovor na policijsku torturu, što omogućava ponavljanje ovakvih slučajeva“, kazao je Radović.

On je dodao da nekažnjivost podriva povjerenje građana u institucije sistema i ugrožava same temelje vladavine prava.

Prema riječima Radovića, iako je prepoznata potreba za boljom koordinacijom između policije, tužilaštva i sudstva, praksa pokazuje da takva saradnja ili izostaje ili je nedovoljno djelotvorna.

„Kao rezultat, slučajevi policijskog zlostavljanja često ne prelaze nivo disciplinskih mjera, dok sudski postupci, čak i kada budu pokrenuti, traju godinama bez konkretnih rezultata“, dodao je Radović.

On je kazao da posebno zabrinjava činjenica da institucije reaguju selektivno – dok građani brzo budu procesuirani i kažnjavani, odgovornost policijskih službenika rijetko biva jasno utvrđena.

„Time sistem, ne sankcionišući zlostavljanje onih koji bi trebalo da štite građane, šalje poruku da je nasilje unutar policijskih struktura prihvatljivo i nekažnjivo“, smatra Radović.

Osim izostanka sankcija, kako je dodao, dodatno zabrinjava i način na koji profesionalna odgovornost u bezbjednosnim strukturama ostaje zanemarena.

„I dalje svjedočimo da policijski službenici osuđeni za zlostavljanje ne samo da ne snose posljedice, već napreduju u službi i bivaju imenovani na visoke funkcije“, kazao je Radović.

On smatra da takva praksa dodatno učvršćuje kulturu nekažnjivosti i šalje poruku da čak ni najteži prekršaji u službi nijesu prepreka za karijerni napredak.

Radović je rekao da je dugotrajnost sudskih postupaka i neefikasnost kaznene politike još jedan od ključnih problema u borbi protiv policijske torture u Crnoj Gori.

„Iako su određeni slučajevi policijskog zlostavljanja stigli pred sud, pravosudni procesi traju godinama, iscrpljujući žrtve i obesmišljavajući ostvarenje pravde“, kazao je Radović.

On je dodao da se naredne sedmice očekuju presude u predmetima koji se odnose na navode o policijskom nasilju tokom istraga.

To će, kako je naveo, biti važan test za pravosudni sistem i njegovu sposobnost da odgovori na ovakve slučajeve.

„Međutim, i pored brojnih izazova u borbi protiv policijske torture, određeni koraci ka unapređenju institucionalnog odgovora su preduzeti“, ukazao je Radović.

On je naveo da je prošle godine vrhovni državni tužilac dostavio svim tužilaštvima obavezujuća uputstva za postupanje u slučajevima torture.

Radović je rekao da ta uputstva, između ostalog, nalažu snimanje saslušanja osumnjičenih i obavezu ljekara da dokumentuju i fotografišu povrede, čime se jača transparentnost i efikasnost istraga.

„Ove mjere predstavljaju iskorak u procesuiranju slučajeva torture, ali njihova stvarna djelotvornost zavisi od dosljedne primjene i odlučnosti institucija da ih sprovedu bez izuzetaka“, kazao je Radović.

On je dodao da je još jedan značajan korak ka jačanju zaštite žrtava torture napravljen krajem prošle godine izmjenama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, čime su žrtve konačno stekle pravo na besplatnu pravnu podršku.

„Ipak, važno naglasiti da, za vrijeme dok ovo pravo nije bilo dostupno žrtvama, policijski službenici, prema Zakonu o unutrašnjim poslovima, imali osiguranu besplatnu pravnu pomoć u postupcima vezanim za upotrebu sredstava prinude“, rekao je Radović.

Tim izmjenama, kako je naveo, konačno je uspostavljena ravnoteža i omogućeno žrtvama torture da ostvare jednaku podršku u pravnim procesima.

„Pitanje zaštite od torture i efikasnog procesuiranja policijskog zlostavljanja značajno je i za evropske integracije Crne Gore, s obzirom na to da Evropske unija kontinuirano upozorava na problem nekažnjivosti u bezbjednosnim strukturama“, kazao je Radović.

U tom kontekstu, kako je dodao, najavljena posjeta Komiteta Savjeta Evrope za sprečavanje torture ove godine predstavlja važnu priliku za procjenu napretka i dodatni podsticaj reformama.

Radović je kazao da se borba protiv policijske torture mora pretočiti u konkretne mjere koje će osigurati odgovornost institucija i zaštitu građana.

„Nadležni organi moraju pokazati odlučnost u primjeni zakona, procesuiranju odgovornih i konačnom prekidu kulture nekažnjivosti“, zaključio je Radović.

