Radnik pao sa dizalice, u komi prevezen u KCCG

Podgorica, (MINA) – Radnik koji je angažovan na poslovima rekonstrukcije zapadne tribine fudbalskog stadiona u Beranama P.D. pao je sa dizalice i zadobio povrede zbog kojih je u komi iz Kliničko bolničkog centra Berane hitno prebačen u Klinički centar Crne Gore (KCCG).

To je Portalu RTCG kazao direktor KBC Berane Milorad Magdelinić.

On je rekao da je radnik pao sa visine od oko osam metara i da ima povrede opasne po život.

“Povrede su dominantno u predjelu glave, nalazi se u komi. U stanju je životne opasnosti i hitno smo ga trasportovali za KCCG”, kazao je Magdelinić.

Nezgoda se dogodila oko 15 sati.

