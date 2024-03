Rade na utvrđivanju svih okolnosti incidenta u Beranama

Podgorica, (MINA) – Službenici policije, u saradnji sa tužiocem Osnovnog državnom tužilaštva u Beranama, rade na utvrđivanju svih okolnosti događaja u tom gradu, u kome je, prilikom službenih aktivnosti, upotrijebljeno vatreno oružje, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su kazali da su službenici Sektora granične policije i Uprave carina sinoć, sprovodeći planske aktivnosti na suzbijanju krijumčarenja svih vrsta roba, iz pravca mjesta Lubnica ka Beranama, uočili teretno motorno vozilo bez registarskih oznaka, utovareno oblovom građom.

„Vozilo se na znak policijskog službenika nije zaustavilo, već je nastavilo dalje kretanje do trenutka kada se zaustavilo u rejonu sela Vinicka, a vozač se udaljio u nepoznatom pravcu“, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, pretragom terena u cilju pronalaska vozača, pronađeno je prakirano i drugo teretno motorno vozilo marke Mercedes, bez registarskih oznaka, takođe natovareno oblovom građom.

„Sa navedenim događajem upoznata je dežurna služba Odjeljenja bezbjednosti Berane, čiji službenici su izašli na lice mjesta i preduzeli mjere i radnje iz svoje nadležnosti“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je sa događajem upoznat i tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama koji je naložio dalje preduzimanje aktivnosti.

„Službenici policije u saradnji sa postupajućim tužiocem preduzimaju dalje mjere i radnje na utvrđivanju svih okolnosti događaja, a posebno imajući u vidu da je prilikom obavljanja službenih aktivnosti došlo do upotrebe vatrenog oružja“, kaže se u saopštenju.

