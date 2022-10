Prosvjetarima veće plate od 1. januara

Podgorica, (MINA) – U budžetu za narednu godinu biće predviđen prostor za povećanje koeficijenta na zarade, što bi omogućilo da prosvjetni radnici prime uvećane plate od 1. januara, dogovoreno je na sastanku ministara finansija i prosvjete, Aleksandra Damjanovića i Miomira Vojinovića i predstavnika Sindikata prosvjete.

Kako je saopšteno iz Ministarstva finansija, na sastanku Damjanovića i Vojinovića sa predsjednikom i potpredsjednikom Sindikata prosvjete, Radomirom Božovićem i Jovanom Draškovićem, poručeno je da je neophodno preuzeti potrebne aktivnosti u cilju unapređenja standarda prosvjetnih radnika.

„Na sastanku, čija je ključna tema bio materijalni status prosvjetnih radnika i sagledavanje realnih mogućnosti za njegovo unapređenje, dogovoreno je da će u budžetu za narednu godinu biti predviđen prostor za povećanje koeficijenta na zarade, što bi omogućilo da prosvjetni radnici prime uvećane plate već od 1. januara“, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su rekli da je dogovoreno da se do kraja ovog mjeseca organizuje još jedan radni sastanak na kojem će biti precizno utvrđeno povećanje zarada, koje će biti predviđeno Predlogom zakona o budžetu za narednu godinu.

Damjanović i Vojinović su, kako se navodi, izrazili razumijevanje za stavove koje su prethodno iznijeli predstavnici Sindikata, obrazlažući položaj i potrebe kolega.

Oni su potvrdili da će, zajedničkim doprinosom i posvećenošću ministarstava i Vlade, omogućiti bolji materijalni status zaposlenih u prosvjeti, kao veoma važnoj i brojnoj strukturi ukupne društvene zajednice.

„Sastanak je okončan u partnerskom duhu, na obostrano zadovoljstvo jer su definisane početne smjernjce, koje će dalje omogućiti da se standard prosvjetara poboljša u granicama realnih finansijskih mogućnosti i budžetskih kapaciteta“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS