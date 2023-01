Pronađeno tijelo dječaka iz Herceg Novog kod rta Oštro

Podgorica, (MINA) – Tijelo trinaestogodišnjeg N.V. iz Herceg Novog je, nakon sedam dana potrage, pronađeno kod rta Oštro, na hrvatskoj obali, potvrđeno je iz hercegnovske policije.

Načelnik kriminalistike u Centru bezbijednosti Herceg Novi Mitar Tadić rekao je Radiju Crne Gore da se upravo očekuje da tijelo dovezu na Škver, prenosi portal RTCG.

Danilo Mijajlović iz Regionalnog ronilačkog centra Bijela kazao je agenciji MINA da su ronioci nakon dojave izašli na lice mjesta sa pripadnicima Uprave policije i nadležnim organima koje su preuzele tijelo na dalje postupanje.

N.V. je nestao 17. januara oko 22 sata sa šetališta Pet Danica u Herceg Novom, kada su ga talasi povukli u more.

