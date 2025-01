Pronađeno oružje i municija, uhapšena jedna osoba

Podgorica, (MINA) – Službenici cetinjske policije uhapsili su M.L. (39) kod kojeg su pronađeni oružje i municija, rekli su iz Uprave policije.

Navodi se da je policija pretresom stana kod M.L. pronašla i oduzela pištolj i tri okvira, startni pištolj sa okvirom, vazdušnu pušku sa optičkim nišanom i 50 komada municije kalibra devet milimetara.

“M.L. je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da će službenici Uprave policije nastaviti sprovođenje intenzivnih aktivnosti iz svoje nadležnosti u cilju sprečavanja ilegalnog držanja oružja, kao i krivičnih djela i prekršaja u vezi sa oružjem u cilju stvaranja što bezbjednijeg ambijenta za život i rad građana.

