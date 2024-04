Pronađeno 26 kg marihuane, uhapšena jedna osoba

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su N.Lj. (33), kod koga je pronađeno oko 26 kilograma (kg) marihuane, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici Sektora granične policije uočili dvije nepoznate osobe koje, krećući se iz pravca Albanije, na leđima nose džakove koje su, nakon ulaska na teritoriju Crne Gore u mjestu Kučka korita, predali N.Lj.

„Uz konsultaciju sa tužiocem u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici izvršen je pretres vikendice koju koristi N.Lj. u mjestu Kučka korita i pronađena su dva džaka sa marihuanom, težine oko 26 kg“, rekli su iz policije.

Kako su naveli, po nalogu postupajućeg tužioca, N.Lj. je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

„Osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti priveden tužiocu u zakonskom roku“, kaže se u saopštenju.

