Pronađena 32 kg rezanog duvana, krivična prijava protiv Beranca

Podgorica, (MINA) – Službenici beranske policije podnijeli su krivičnu prijavu protiv M.S. (39), kod kojeg je pronađeno 32 kilograma (kg) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljena trgovina, rekli su iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici beranske policije kontrolisali vozilo „Audi“ kojim je upravljao Beranac M.S.

„Tom prilikom policija je u vozilu pronašla 64 pakovanja sa ukupno 32 kg rezanog duvana te je sa događajem upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT) u Beranama po čijem je nalogu protiv M.S. podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljena trgovina“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da su njihovi službenici u Beranama u saradnji i koordinaciji sa službenicima Sektora za borbu protiv kriminala, kontrolisali F.L. (63).

„Kod njega je policija pronašla pištolj marke „Zastava“ M57 kao i 31 komad municije kalibra 7,62 milimetra“, kaže se u saopštenju.

Sa događajem je, kako se dodaje, upoznat tužilac u ODT-u u Beranama koji će izvršiti pravnu kvalifikaciju događaja nakon odgovarajućih vještačenja u Forenzičkom centru u Danilovgradu.

