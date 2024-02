Projekat PLAC za brže pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji

Podgorica, (MINA) – Evropska unija (EU) predviđa brojne mehanizme podrške u procesu pristupanja, a jedan od njih je Centar za strateško-pravno savjetovanja za Crnu Goru (PLAC) koji je usmjeren na usklađivanje zakonodavstva sa pravnom tekovinom Unije i jačanje administrativnih kapaciteta, kazala je predstavnica Delegacije EU u Crnoj Gori Laura Zampeti.

Ona je to rekla na konferenciji na kojoj je predstavljen projekat PLAC, koji finansira EU, a čiji je cilj osnaživanje crnogorske administracije za nesmetanu integraciju u EU, sa naglaskom na brži i efikasniji tempo pregovaračkog procesa.

“Mi smo svjesni napora koji su potrebni u procesu pristupanja, EU predviđa brojne mehanizme podrške, uključujući i PLAC“, kazala je Zampeti.

Ona je dodala da taj projekat finansira EU sa 750 hiljada EUR, dodajući da je usmjeren na usklađivanje zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU, ali i da poveća administrativne sposobnosti.

„Ovaj projekat osmišljen je kao instrument za pomoć na zahtjev“, objasnila je Zampeti.

Ideja je, kako je kazala, da pruzi targetiranu podršku resornim ministarstvima i drugim državnim organima.

“Pokušaće da optimizuje proces, definišući uloge različitih aktera u procesu pregovora“, objasnila je Zampeti.

Ona je ukazala i na značaj saradnje sa akademskom zajednicom, navodeći da će, kroz PLAC, pomoći da se revidiraju nastavni planovi na pravnom i filološkom fakultetu kako bi se kreirali potrebni kadrovi.

„Usklađivanjem sa pravnom tekovinom EU, Crna Gora će se uskladiti sa najboljim zakonodavstvom koje postoji na svijetu“, poručila je Zampeti.

Ona je naglasila da će EU biti podrška u procesu, kao i da je spremna da pomogne Crnoj Gori kada je to potrebno.

Zampeti je podsjetila da je Crna Gora prešla dugačak put od potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, 2010. godine.

Zampeti je ukazala na značaj oblasti vladavine prava u skladu sa metodologijom i kriterijima pristupanja koji se primjenjuju u procesu pristupanja Crne Gore Uniji.

„Progres u pregovaračkim poglavljima 23 i 24 diktira ostatak pregovora“, podsjetila je Zampeti.

Kako će Crna Gora napredovati u pregovorima, zavisi, kako je kazala, od kapaciteta koje ima da prevaziđe brojne tehničke, političke i administrativne prepreke.

Prema njenim riječima projekat PLAC je zbog toga važan.

Glavni pregovarač sa EU Predrag Zenović poručio je da se pokreću aktivnosti koje će dovesti do konkretnih rezultata i suštinskih promjena u crnogorskom pregovarackom procesu.

Prema njegovim riječima, crnogorska javna uprava prolazi kroz osjetljiv period reorganizacije i reforme na svim nivoima.

„Crna Gora se nalazi u procesu pregovora i treba da dobije znatno dinamičniju i efikasniji formu“, kazao je Zenović.

On je dodao da fokus mora biti na primjeni specifične pravne tekovine i standarda EU.

„Pred nama su veliki zadaci, kao što je priprema nacionalne verzije pravne tekovine EU, blagovremeno i pravilno usklađivanje krovnih propisa sa pravnom tekovinom EU, uz poštovanje načela primjenjivosti, odnosno pravne sigurnosti i, konačno, ostvarivanje konkretnih rezultata u primjeni usklađenog zakonodavstava“, objasnio je Zenović.

On je rekao da crnogorska administracija treba da se usredsredi na određeni broj ključnih pitanja.

„Potrebno je uložiti napore u cilju unaprjeđenja znanja o procesima i kapaciteta za efikasnu koordinaciju ključnih struktura resornih ministarstava“, objasnio je Zenović.

Prema njegovim riječima, koordinacija procesa pristupanja, transpozicija pravne tekovine EU i implementacija politika EU, prisutni su i vidljivi u administraciji.

„Ali ne u mjeri koju zahtjeva trenutna faza pregovaračkog procesa“, poručio je Zenović.

On je ocijenio da je potrebno dodatno graditi kapacitete resornih ministarstava i državnih institucija, uključujući kreiranje modela za motivaciju kadra u administraciji.

„Koje bi omogućilo zadržavanje u javnoj službi dovoljno dugo da se osigura stalna baza profesionalaca koji se bave ovim važnim poslovima“, kazao je Zenović.

On je naglasio značaj projekta PLAC u tom procesu.

„S obzirom na obim zadataka koji su prema nama, za uspješno privođenje pregovora cilju neohodna je aktivna uključenost i posvećenost svih uključenih institucija, snažna podrška aktera Vlade kao i zadržavanje iskusnog ekspertskog kadra“, rekao je Zenović.

On je rekao da je siguran da će PLAC identifikovati ključne probleme u Crnoj Gori.

„I na osnovu toga formirati preporuke kako bi proces usklađivanja pratio društvenu i političku opredijeljenost Crne Gore da postane članica EU“, rekao je Zenović.

Tim-liderka projekta PLAC Tatjana Tomić kazala je da je projekat PLAC ambiciozan i da ima za cilj da ubrza proces pristupanja Crne Gore EU.

Projekat će, kako je dodala Tomić, trajati do jeseni 2025.godine.

Prema njenim riječima, početna faza u kojoj su se bavili analizom postojeće situacije, je završena.

Tomić je objasnila da su glavni korisnici projekta Ministarstvo evropskih poslova i pregovaračke grupe, ali i pregovaračke strukture, resorne institucije i strukture relevantne za određena pregovaračka poglavlja.

Tomić je podsjetila da su pregovori izazovan proces, „ali vjerujem da će, uz vašu predanost, Crna Gora to uspješno završiti“.

„Svaki vaš korak prema EU je korak prema boljem životu građana Crne Gore“, kazala je Tomić.

