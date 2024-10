Program obuke Ready for EU za 25 državnih službenika počeo danas

Podgorica, (MINA) – Program obuka „Ready for EU“, kroz koji se državni službenici pripremaju za rad u institucijama, tijelima i agencijama Evropske unije (EU), počeo je danas u Podgorici.

Kako je saopšteno iz Uprave za ljudske resurse, program je, u svijetlu ubrzanja pregovaračkog procesa i sve izvjesnijeg pristupanja Crne Gore Uniji, kreirala ta ustanova, uz podršku Ministarstva evropskih poslova, Ministarstva javne uprave i Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA).

Navodi se da na prvom ciklusu programa učestvuje 25 polaznika iz različitih državnih ustanova koji žele da steknu znanja i vještine i postanu konkurentni za preuzimanje odgovornih uloga u institucijama i tijelima EU.

„Oni će kroz šest modula učiti o administrativnoj praksi EU, steći relevantnu ekspertizu i specifična znanja kako bi se pripremili za buduće zahtjevne procedure zapošljavanja u institucijama, agencijama i savjetodavnim tijelima Unije“, kaže se u saopštenju Uprave za ljudske resurse.

Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević kazala je, na otvaranju programa, da je „Ready4EU“ program obuka jedna od ključnih investicija u budućnost Crne Gore kao buduće članice Unije.

Ona je dodala da će, kroz zapošljavanje službenika u brojnim EU institucijama, biti omogućeno da Crna Gora ravnopravno učestvuje u stvaranju i sprovođenju politika nakon članstva.

„Upravo ste vi – polaznici i vaše kolege vrijedni državni službenici i oni koji sa tehničkog i stručnog aspekta doprinose procesu, podižući nivo svojih vještina i sposobnosti, ali i šireći duh evropskih integracija širom državne uprave i zemlje“, kazala je Gorčević.

Kako je istakla, nema sumnje da je ulaganje u ljudski kapital, preduslov da crnogorski evropski put zaista uspije.

Gorčević je rekla da je EU pokazala da Crnu Goru vidi kao dio evropske porodice, dodajući da će učiniti sve da joj se Crna Gora uskoro i formalno pridruži.

„Ova Vlada je intenzinim radom u prethodnih godinu dokazala da je upravo evropski put neupitni pravac vanjske politike Crne Gore, držeći se članstva kao našeg glavnog strateškog cilja“, kazala je Gorčević.

Generalna direktorica u Ministarstvu javne uprave Nina Blažić podsjetila je da će, nakon ulaska u EU, Crna Gora biti u obavezi da rasporedi određeni broj službenika na rad u institucije Unije, navodeći da je taj program odlična polazna osnova za izgradnju baze službenika koji su spremni da predstavljaju Crnu Goru na najbolji mogući način.

„Program “Ready4EU” predstavlja naš odgovor na izazove pred nama i korak ka evropskoj budućnosti koju svi zajedno gradimo. Posebno želim istaći da je donošenju ovog programa prethodila višemjesečna uspješna saradnja i koordinacija ključnih institucija koje su bile zadužene za pripremu sadržaja i sprovođenje obuka“, kazala je Blažić.

Direktor Uprave za ljudske resurse Agron Camaj kazao je da se radi o sveobuhvatanom pristupu koji polaznicima ne pruža samo teorijsko znanje o funkcionisanju EU, već i praktične vještine potrebne za rad u međunarodnom administrativnom kontekstu, od zakonodavnih procesa i pregovora do upravljanja projektima i rada u različitim tijelima EU.

„Vi, polaznici prvog ciklusa ovog Programa, predstavljate novu generaciju stručnjaka koji će biti ključni u oblikovanju budućnosti Crne Gore, kako na njenom putu ka EU, tako i u njenoj ulozi unutar same Unije“, rekao je Camaj.

On je dodao da je obuka jedinstvena prilika da usvoje dodatna znanja koja će ih učiniti konkurentnim i osposobiti ih za preuzimanje odgovornih uloga u institucijama i tijelima EU, u interesu države Crne Gore.

Direktorica RESPA-e Maja Handjiska Trendafilova istakla je dugogodišnju posvećenost ReSPA-e u pružanju podrške procesu reforme javne uprave Crne Gore.

„ReSPA godinama doprinosi unapređenju javne uprave u Crnoj Gori i njenom približavanju Evropskom administrativnom prostoru. Ponosni smo što učestvujemo u ovom projektu, čija će implementacija početi u našim prostorijama 23. oktobra, kada će biti realizovan prvi u nizu modula za prvu grupu polaznika programa, koju čini 25 državnih službenika“, rekla je Handijska Trendafilova.

U saopštenju se navodi da je program “Ready for EU” namijenjen službenicima u javnoj upravi koji se upućuju ili su zainteresovani za rad u institucijama, tijelima i agencijama EU.

Prva grupa od 25 državnih službenika delegirala su, kako se navodi, ministarstava i starješine organa.

“Realizacija programa “Ready for EU” traje ukupno 30 dana. Obuka za prvu grupu polaznika počinje 23. oktobra i održavaće se u intervalima od po dva dana tokom sedmice”, kaže se u saopštenju i dodaje da je planirano da prva grupa završi obuku u aprilu naredne godine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS