Produžiti i unaprijediti saradnju između Crne Gore i IAEA

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je imala značajne koristi od saradnje sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA), kroz sveobuhvatne i široke programe tehničke pomoći, kazala je ministarka nauke i tehnološkog razvoja Biljana Šćepanović.

Iz Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja saopšteno je da delegacija Crne Gore, koju predvodi Šćepanović, učestvuje na redovnom zasijedanju Generalne konferencije IAEA, koje se održava u Beču, od ponedjeljka do petka.

Šćepanović je, tokom Plenarnog zasijedanja, rekla da je ponosna što će ove sedmice, potpisivanjem novog državnog okvirnog programa za saradnju između Crne Gore i IAEA za period od ove do 2027. godine, biti produžena i unaprijeđena saradnja.

“Crna Gora je imala značajne koristi od saradnje sa IAEA, kroz sveobuhvatne i široke programe tehničke pomoći, uključujući oblasti nuklearne sigurnosti i bezbjednosti, zdravlja ljudi i životinja, biotehnologije, vode, istraživanja i zaštite životne sredine Jadranskog mora”, navela je Šćepanović.

Ona je ukazala na izuzetno važnu ulogu IAEA kao objektivnog i nepristranog stručnog tijela, sa posebnim osvrtom na dugogodišnju uspješnu saradnju Crne Gore i Agencije.

„To se posebno odnosilo na zajedničke aktivnosti u oblasti zdravlja ljudi pod kojima je donirana vrijedna oprema Crnoj Gori za borbu protiv pandemije COVID-19, izvršeno opremanje Kliničkog centra i velikog broja laboratorija crnogorskih institucija u oblasti biotehnologije, zaštite životne sredine i veterinarske medicine“, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su kazali da Generalna konferencija, na kojoj učestvuje više od 2,7 hiljada predstavnika država članica IAEA, predstavlja ključni forum na kome se donose odluke koje trasiraju budući rad Agencije.

Kako su naveli, ovogodišnje zasijedanje održava se u trenutku rastućih geopolitičkih kriza, koje se velikim dijelom tiču i pitanja nuklearne bezbjednosti, sigurnosti i zaštitnih mjera.

Iz Ministarstva su rekli da je kritično stanje u nuklearnoj elektrani Zaporožje u Ukrajini bilo u fokusu obraćanja generalnog direktora IAEA Rafaela Grosija i generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonia Gutereša, koji su pozvali na hitno zaustavljanje rata i sprečavanje nuklearne katastrofe.

„Istu poruku poslala je i Crna Gora, dajući nedvosmislenu podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Ukrajine“, navodi se u saopštenju.

Crna Gora je, kako su kazali iz Ministarstva, podržala i inicijativu IAEA i Grosija za uspostavljanje nuklearne zaštitne zone u i oko najvećeg nuklearnog postrojenja u Evropi.

Iz tog resora su naveli da se Šćepanović, u cilju sagledavanja mogućnosti za dalje produbljivanje saradnje sa Programom IAEA za borbu protiv kancera (PACT), danas sastala sa šeficom Kancelarije PACT-a Lisom Stevensna, sa kojom je razgovarala o novoj Inicijativi IAEA „Zraci nade”.

Kako su dodali iz Ministarstva, na marginama zasijedanja, delegacija je imala i niz susreta i učestvovala na više propratnih stručnih događaja.

„U nastavku zasijedanja, planirani su sastanci na visokom nivou sa zamjenicima Generalnog direktora IAEA za oblast tehničke saradnje, kao i nuklearnih nauka i aplikacija“, rekli su iz Ministarstva.

Tom prilikom, kako su naveli, biće potpisan novi Okvirni program za saradnju Crne Gore i IAEA, na osnovu koga će se Crnoj Gori odobravati projekti u periodu od ove do 2027. godine.

„Delegacija Crne Gore će, takođe, učestovati na Stručnom forumu IAEA posvećenom borbi protiv kancera, koji počinje danas“, najavili su iz Ministarstva.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS