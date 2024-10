Procesuirano šest osoba

Podgorica, (MINA) – Službenici Regionalnog centra bezbjednosti “Centar“ procesuirali su šest osoba na teritoriji Glavnog grada, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici podgoričke policije uhapsili S.B.(41) i protiv njega podnijeli krivičnu prijavu zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija i krivično djelo samovlašće na štetu jedne osobe.

S.B. je, kako se sumnja, uz prijetnju od oštećenog tražio novac na račun navodnog duga.

“Shodno naredbi suda, izvršen je pretres stana i drugih prostorija koje koristi S.B. prilikom kojeg je pronađeno više komada puščane i pištoljske municije raznih kalibara, rasuti privredni eksploziv, kao i manja količina marihuane”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da su policijski službenici protiv dva maloljetnika Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT) u Podgorici podnijeli krivične prijave zbog sumnje da su izvršili šest krivičnih djela teška krađa na štetu više pravnih lica iz Podgorice.

Oni su, kako se sumnja, u toku septembra, iz poslovnih objekata širom Podgorice otuđili novac, mobilne telefone i laptop uređaj.

“Policijski službenici su te osobe zatekli u objektu, prodavnici mobilnih telefona, prilikom izvršenja krivičnog djela, sa pripremljena 24 mobilna telefona raznih marki koje su namjeravali da otuđe”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, službenici Stanice kriminalističke policije za suzbijanje imovinskog kriminaliteta, uhapsili su M.S.(25) iz Podgorice, i protiv njega podnijeli krivičnu prijavu zbog sumnje da je izvršio dva krivična djela teška krađa.

Navodi se da je M.S. iz jednog marketa, koristeći nepažnju zaposlenih iz kase, otuđio 485 EUR, a zatim se udaljio u nepoznatom pravcu.

“On je takođe, iz vozila kojim je upravljala oštećena, otuđio torbu u kojoj se nalazilo oko 500 eura i lična dokumenta”, rekli su iz policije.

Oni su naveli da su službenici policije podnijeli krivičnu prijavu podgoričkom ODT-u protiv B.S. (31) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo krađa.

B.S. je, kako se sumnja, od oštećenog otuđio električni trotinet i biciklo koje je kasnije prodao nepoznatoj osobi.

Službenici policije su, kako se dodaje, protiv maloljetnika iz Podgorice podnijeli krivičnu prijavu zbog sumnje da je izvršio krivično djelo krađa.

“On je od oštećene, u jednom ugostiteljskom objektu u Podgorici, otuđio mobilni telefon, koji je kasnije pronađen i vraćen vlasniku”, kaže se u saopštenju.

