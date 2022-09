Problem prebukiranosti škola decenijske prirode

Podgorica, (MINA) – Škola u Tološima, koja će sjutra biti otvorena, riješiće dio problema koji se odnose na prostorne kapacitete, kazao je ministar prosvjete Miomir Vojinović.

On je u Dnevniku Televizije Crne Gore rekao da problem prebukiranosti škola nije od juče, već je decenijske prirode.

Vojinović je naveo da je najbitnije da se nastava vraća u normalu sa trajanjem časa od 45 minuta.

On je poručio da će se nastaviti sa izgradnjom novih školskih objekata.

Vojinović je naveo da je u planu gradnja tri nove osnovne škole i gimnazije u Podgorici, prenosi portal RTCG.

On je, govoreći o gradnji škole “Vladimir Nazor”, kazao da su zatekli stanje koje je zahtijevalo ispunjavanje određenih propisa i tehničkih uslova za početak radova, a to je tražilo i vrijeme, ali da vjeruje da je Ministarstvo na putu da riješi i taj problem.

Vojinović je rekao da će analiza stanja u obrazovanju, koja se radi u saradnji sa UNICEF-om, pokazati šta su slabosti i dati smjernice šta dalje da se radi u crnogorskom obrazovnom sistemu.

“To je najbolji dokument koji je urađen u posljednje vrijeme. Rađen je sa UNICEF-om, svjetskim organizacijama, Vladom i ministarstvima i biće poznat u oktobru i tada ćemo znati kuda ide crnogorska prosvjeta”, naveo je Vojinović.

On je, govoreći o bjelopoljskoj školi “Dušan Korać”, gdje se kasni sa radovima i prolongiraju rokovi za završetak, kazao da krivice Ministarstva u tome nema.

“Mi smo obezbijedili za učenike te škole da počnu nastavu u drugim školama i objektima Ekonomskog fakulteta, a očekujemo da će investitor uskoro završiti započeto”, naveo je Vojinović.

