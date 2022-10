Priznanje Ćalović Marković na ponos svim građanima

Podgorica, (MINA) – Predsjednica Skupštine Danijela Đurović čestitala je izvršnoj direktorici Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) Vanji Ćalović Marković na dobijenom odlikovanju viteza Nacionalnog reda za zasluge Francuske, navodeći da to priznanje služi na ponos svim crnogorskim građanima.

“Vaša hrabrost i odlučnost u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala nije ostala nezapažena, a priznanje koji ste dobili služi na ponos svim građankama i građanima Crne Gore”, navela je Đurović na Tviteru /Twitter/.

Ona je rekla da je sigurna da će MANS istim intezitetom nastaviti da se zalaže za državu vladavine prava jakih institucija i pravde za sve.

