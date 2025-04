Pritvoreni u UIKS-u prekinuli štrajk glađu

Podgorica, (MINA) – Sve osobe pritvorene u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) prekinule su štrajk glađu, saopšteno je iz te ustanove.

Štrajk pritvorenih u podgoričkom Istražnom zatvoru počeo je 10. aprila, kada su 163 osobe štrajkovale, dok je ranije danas iz UIKS-a saopšteno da je 35 osoba i dalje u štrajku.

“Sve pritvorene osobe u UIKS-u prekinule su štrajk”, navodi se u saopštenju UIKS-a.

