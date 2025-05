Pristigle dvije ponude za aerodrome

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Na tender za dodjelu koncesije za Aerodrome Crne Gore stigle su dvije ponude – kompanije Incheon International Airport Corporation i ponuđača Corporacion America Airports S.A., saopšteno je iz Vlade.

Tenderska komisija za postupak koncesije za pravo korišćenja aerodroma Podgorica i Tivat danas je, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika dva ponuđača, sprovela javno otvaranje ponuda za dodjelu koncesije za Aerodrome Crne Gore.

“Komisija je konstatovala da su u roku naznačenom u javnom pozivu blagovremeno pristigle dvije ponude od ponuđača Incheon International Airport Corporation i Corporacion America Airports S.A”, navodi se u saopštenju.

Komisija će, dodaje se, u roku od 30 dana od otvaranja ponuda nadležnom ministarstvu dostaviti izvještaj o evaluaciji pristiglih ponuda na dalju nadležnost.

