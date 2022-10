Pripremili analizu Otvorenog Balkana, čekaju se prilozi institucija

Podgrica, (MINA) – Ministarstvo evropskih poslova (MEP) je pripremilo analizu inicijative Otvoreni Balkan sa aspekta procesa evropske integracije, ali dokument nije finalan jer se sada očekuju prilozi nadležnih institucija zaduženih za pojedina pitanja koja ta inicijativa tretira.

To su iz MEP-a saopštili Pobjedi, najavljujući da će svoj doprinos dati i predstavnici civilnog sektora koji imaju relevantna znanja i iskustvo iz oblasti koje su predmet inicijative.

“Dakle, na temeljan i sveobuhvatan način se pristupilo izradi analize o procjeni koristi i nedostataka „Otvorenog Balkana“, odnosno pristupanja Crne Gore toj inicijativi”, rekli su iz tog resora.

