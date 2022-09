Prijetnje novinarima i medijskim radnicima nedopustive

Podgorica, (MINA) – Sindikat medija (SMCG) najoštrije je osudio prijetnje urednici M portala Danici Nikolić i pozvao nadležne da hitno utvrde ko joj je poslao mejlove sa prijetećim porukama.

Iz SMCG poručili su da su prijetnje novinarima i medijskim radnicima u Crnoj Gori, koje se nastavljaju i sve su češće u onlajn sferi, nedopustive, naročito zbog drugačijeg mišljenja.

„Ponavljamo da svi mediji i novinari imaju pravo na autonomne uređivačke politike i da to ne smije biti razlog za njihovo brutalno targetiranje“, ističe se u saopštenju.

Iz SMCG su pozvali političare da prestanu sa prozivanjem medija zbog toga što im se ne sviđa njihovo izvještavanje jer, kako su naveli, i to može stimulisati napadače da prijete novinarima i medijima i pokušaju da se obračunaju sa njima.

Kako su kazali, veliki broj napada i prijetnji novinarima prethodnih godina rezultat je političkih i društvenih tenzija u državi.

„Zato političke elite moraju biti posebno senzibilne prema zaštiti prava novinara na slobodno informisanje“, poručili su iz SMCG.

Oni su podsjetili da je tokom avgusta i septembra registrovano čak šest napada i prijetnji upućenih novinarima i medijskim radnicima.

