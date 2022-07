Prijave za iznuđivanju iskaza zlostavljanjem podnijelo 19 osoba

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je, 2020. i prošle godine, ozbiljne prijave o iznuđivanju iskaza brutalnim zlostavljanjem podnijelo najmanje 19 osoba, kazala je izvršna direktorica Akcije za ljudska prava (HRA) Tea Gorjanc Prelević.

Ona je na okruglom stolu, na kojem je predstavljen izvještaj “Djelotvornost istraga zlostavljanja u Crnoj Gori 2020-2021”, rekla da se prijave uglavnom odnose na postupanje kriminalističkih inspektora u Centru bezbjednosti Podgorica i službenika Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije.

„U 2020. i prošloj godini zabilježili smo 19 prijava iznuđivanja iskaza“, navela je Gorjanc Prelević.

Ona je dodala da su u nekim slučajevima ti iznuđeni iskazi već dokazani pred sudom kao apsolutno netačni.

Prema riječima Gorjanc Prelević, s obzirom na broj prijavljenih incidenata u policiji koji uključuju neki oblik zlostavljanja, i njihove uvjerljive opise, zaključuje se da i ove godine stoji zabrinjavajuća ocjena.

„Koju je Evropski komitet za sprječavanje mučenja (CPT) dao poslije svoje posjete Crnoj Gori 2017. godine – osobe lišene slobode su i dalje u značajnom riziku od zlostavljanja u policiji jer kultura policijskog zlostavljanja nije djelotvorno suzbijena“, rekla je Gorjanac Prelević.

Ona je kazala da nijedan ministar ili direktor policije u Crnoj gori do sada nije priznao da u crnogorskoj policiji postoje sadisti.

Gorjanc Prelević je naglasila da državni službenici moraju da budu suspendovani čim se protiv njih pokrene krivični postupak, i to bez odlaganja.

„Za mučenje kazne ne smiju da budu uslovne osude, kao što je to u Crnoj Gori bilo pravilo. Nije poznato da je bilo ko osuđen za torturu u posljednje dvije godine izgubio posao“, navela je Gorjanc Prelević.

