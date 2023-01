Prijateljstvo i solidarnost neraskidive karike Crne Gore i Kine

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i Kina njeguju tradicionalno prijateljske odnose, koji su dodatno osnaženi tokom kovid pandemije kada su dvije države vrlo uspješno sarađivale, poručeno je tokom sastanka ministra zdravlja Dragoslava Šćekića i kineskog ambasadora u Podgorici Fan Kuna.

Kako je saopšteno iz Ministarstva zdravlja, Kun je naglasio prijateljski odnos Crne Gore prema Kini i kineskom narodu, kao i značaj uzajamne pomoći koju države iskazuju tokom pandemijskog perioda, koji još nije završen.

Kun je informisao Šćekića o trenutnoj epidemiološkoj situaciji u Kini, koja je, prema riječima ambasadora, značajno stabilizovana.

„Posebno je izrazio zadovoljstvo što Crna Gora koristi zvanične kanale komunikacije u cilju tačne informisanosti o epidemijskim prilikama u Kini“, kaže se u saopštenju.

Šćekić je zahvalio Kunu na velikoj pomoći Kine, koja je tokom perioda pandemije donirala značajan broj vakcina protiv COVIDa, ali i druge medicinske opreme, u vremenu kada se cijeli svijet suočavao sa nestašicama na svim frontovima.

“Iako mnogoljudnija i razvijenija zemlja, Kina je u izazovnim vremenima pokazala kako prijatelji pomažu jedni drugima i kada se sami suočavaju sa poteškoćama. Takav gest Crna Gora neće zaboraviti”, poručio je Šćekić.

On je kineskog ambasadora upoznao sa višemilionskim infrastrukturnim projektima koji se realizuju u crnogorskom zdravstvenom sistemu.

Iz Ministarstva je saopšteno da je Šćekić upoznao Kuna i sa reformom koja je u toku, a čiji je cilj kvalitetna i dostupna zdravstvena zaštita za sve građane.

Sagovornici su se, kako se navodi, saglasili da postoji prostor za dalji nastavak ali i unapređenje saradnje u oblasti zdravstva.

