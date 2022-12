Prihvaćeno jemstvo od 6,2 miliona EUR za Lazovića

Podgorica, (MINA) – Sudija za istragu prihvatio je predlog odbrane uhapšenog službenika Agencije za nacionalnu bezbjednost Petra Lazovića da ga, uz jemstvo od 6,2 miliona EUR u nekretninama i novcu, pusti da se brani sa slobode.

To je za Vijesti kazala savjetnica za odnose sa javnošću Višeg suda Aida Muzurović.

Ona je pojasnila da odluka nije pravosnažna, jer Specijalno državno tužilaštvo ima pravo žalbe.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS