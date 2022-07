Premijer će odlučiti da li će se glasati sjutra o Temeljnom ugovoru

Podgorica, (MINA) – Temeljni ugovor će se naći sjutra na dnevnom redu Vlade, najavio je premijer Dritan Abazović dodajući da će on odlučiti da li se sjutra glasati.

Abazović je, gostujući u Dnevniku Radio-televizije Crne Gore, rekao da Temeljni ugovor države i Srpske pravoslavne crkve (SPC) za građane nije najprioritetnija stvar, niti je najvažnije pitanje.

On je rekao da ne vidi problem da svi ministri kažu šta misle.

“Premijer će odlučiti da li će se glasati sjutra ili će eventualno, ukoliko bude odsustvo nekih ministara, to završiti na nekoj elektronskoj sjednici”, rekao je on.

Abazović je rekao da Temeljni ugovor nije stvaranje države u države, kao što se polemiše u javnosti.

On je rekao da odnosi države i vjerskih zajednica postoje i u drugim državama i tako postoje i u Crnoj Gori.

“Temeljni ugovor komentarišu najviše oni koji ga nijesu pročitali”, dodao je Abazović.

On je demantovao da u Temeljnom ugovoru piše da će vjeronauka biti uvedena u obrazovni sistem, dodajući da je i resorni ministar rekao da nije za uvođenje.

Abazović je rekao da nijedan ugovor ne može biti iznad zakona i da je Temeljni ugovor u skladu sa Ustavom.

Abazović je rekao da država nije tu da utvrđuje istorijske činjenice i pitao “hoćemo li utvrđivati istorijske činjenice i sa Crnogorskom pravoslavnom crkvom”.

“Ovo nije ugovor između države i svih vjerskih nego samo jedne vjerske zajednice”, naveo je Abazović.

Kada je riječ o kontinuitetu crkve koji se pominje u preambuli, Abazović je rekao da taj član govori o hrišćanskoj crkvi i da je to širi pojam.

On je rekao da Vlada ima podršku od 54 ili 49 poslanika “možda ovo ne bi bila top tema”.

Abazović je, govoreći o stavu Evropske unije (EU) o ovom pitanju, kazao da EU traži samo ista prava za sve.

On je rekao da sve partije koje su u Vladi su i prije formiranja Vlade znala da će Temeljni ugovor biti jedno od pitanja koje će se regulisati.

Abazović je rekao da javna ovlašćenja koja se pominju u ugovoru, a koja dovodi u pitanje dio javnosti, podrazumijevaju da crkva može da izda krštenicu.

On je rekao da Temeljni ugovor nije negacija Crne Gore i dodao da je negacija “stvaranje ekstremističke Crne Gore”.

On je poručio da Crna Gora nije ekstremistička nego zemlja u koju su svi dobrodošli.

Abazović je rekao da pojedinim strukturima kojima se ne sviđa evropska agenda Crne Gore, zapravo im se ne sviđa zatvaranje poglavlja 23 i 24. On je podsjetio da je Hrvatska u procesu pristupanja EU uhapsila premijera.

“Možda su mislili da će neko od ministara biti podložni tome, da ako smo sjeli na neke funkcije, to nestati sa agende, pa dajte da nađemo pitanje na koji ćemo rušiti vladu”, rekao je Abazović.

On je rekao da je bi uvažio jedino to da je neko od lidera parlametarnih partija jutro došao na sastanak i rekao da Vlada nije ispunila agendu EU.

Abazović je poručio da je intencija stavljanje tačke na Temeljni ugovor “i da idemo dalje”.

On je, govoreći o odnosu crnogorskog predsjednika i lidera Demokratske partije socijalista, Mila Đukanovića o pitanju Temeljnog ugovora, kazao da je predsjednik imao odgovoran i državnički pristup, “i nijedne sekunde nisam osjetio da je njihova želja da se oni sruši Vlada”.

“Da li oni imaju crvene linije, to nije pitanje za mene, nego za njihovo predsjedništvo”, naveo je Abazović.

On je, govoreći o eventualnoj podršci Demokrata i Demokratskog fronta Vladi u Skupštini, rekao da postoji i ta mogućnost.

“Ne bih isključivao da neki drugi pokušavaju da rade neku kobinatoriku, možda bi građanima to izgledalo kao nemoguće. Demokratski točak je pokrenut. Sve što je odluka parlamenta od mene će biti ispoštovano”, poručio je Abazović.

On je, komenatrišući medijske natpise da je potpredsjednica URA-e i ministarka evropskih poslova, Jovana Marović, nudila ostavku na funkcije zbog nesaglasja sa verzijom Temeljnog ugovora, kazao da je to propaganda protiv URA-e.

“To govori o vrijednostima drugih ljudi. Sve sam čuo, sad sam čuo i da Jovana Marović želi da ide iz stranke”, rekao je Abazović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS