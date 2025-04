Prekršajno sankcionisali jednog od ranjenih u pucnjavi u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica prekršajno su sankcionisali Podgoričanina D.P. (53), ranjenog u pucnjavi koja se u subotu dogodila u Glavnom gradu, jer je odbio da se legitimiše i vozio pod dejstvom alkohola i kokaina.

Iz policije su podsjetili da je, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju na štetu D.P. i još jedne osobe, uhapšen D.M. (35).

Oni su kazali da su građani u subotu, oko tri sata i 40 minuta, obavijestili službenike Odjeljenja bezbjednosti Podogorica da je u blizini raskrsnica bulevara Ivana Crnojevića i ulice Marka Miljanova došlo do sukoba više osoba, od kojih je jedna upotrijebila vatreno oružje.

„Odmah po saznanju, policijski službenici su se uputili na lice mjesta gdje su zatekli jednu osobu koja je odbila da im pruži na uvid lična dokumenta“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su rekli da se ta osoba vozilom marke Škoda, podgoričkih registarskih oznaka, udaljila sa lica mjesta, ometajući policijske službenike u vršenju službene radnje i odbijajući da se zaustavi na izdat znak STOP.

„Ista osoba je upravljajući tim vozilom izazvala saobraćajnu nezgodu u ulici Novaka Miloševa kada je udarila u betonske stubiće, gdje su je policijski službenici zaustavili i utvrdili da se radi o D.P“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je D.P, zbog povrede koja je uočena u predjelu desne potkoljenice, upućen na ukazivanje ljekarske pomoći u Kliničkom centru Crne Gore.

Testiranjem je, kako su kazali iz policije, utvrđeno da je D.P. pozitivan na prisustvo alkohola u koncentraciji od 0,66 promila, kao i psihoaktivnih supstanci u organizmu – kokaina.

„Nakon obavljenog testiranja kojim je utvrđeno da je pozitivan na prisustvo alkohola i psihoaktivnih supstanci u organizmu, D.P. je uhapšen zbog više počinjenih prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima i Zakona o javnom redu i miru“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je sudija za prekršaje u nedjelju oglasio D.P. krivim i kaznio novčanom kaznom u iznosu od 3,45 hiljada EUR.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS