Preispita odluku o puštanju na slobodu maloljetnika osumnjičenog za pokušaj ubistva

Podgorica, (MINA) – Bošnjačka stranka pozvala je Viši sud u Podgorici i predsjednika Vrhovnog suda da preispitaju odluka o puštanju osumnjičenog za pokušaj ubistva učenika u dvorištu barske gimnazije da se brani sa slobode.

Iz barskog odbora BS-a su kazali da poslednji u nizu slučajeva vršnjačkog nasilja, u kojem je ispred Gimnazije “Niko Rolović” teško povrijeđen učenik te škole, koji je još u teškom zdravstvenom stanju, izaziva ozbiljnu uznemirenost i zabrinutost građana Bara.

“Učestalost slučajeva teškog vršnjačkog nasilja i sve teže posljedice tih slučajeva ukazuju da je vršnjačko nasilje ozbiljan izazov na koji, očigledno je, kao društvo nemamo efikasan odgovor i da nam treba novi pristup u borbi protiv ove pojave“, navodi se u saopštenju.

Ističe se da puštanje na slobodu osobe koja je osumnjičena za ovaj pokušaj ubistva ispred gimnazije, na očigled velikog broja djece, na veoma svirep način,ne ide u prilog prevenciji i smanjenju pojave vršnjačkog nasilja, naprotiv.

„Nezadovoljstvo porodice ovakvom odlukom smatramo opravdanom i pozivamo Upravu policije da bez odlaganja poveća stepen bezbjednosti u školama i školskim dvorištima, jer škole moraju biti bezbjedno okruženje za djecu“, rekli su iz barskog BS-a.

Oni su pozvali Vladu da stavi fokus na prevenciju nasilja kroz hitno ojačavanje kapaciteta obrazovnog sistema, kako bi se uspostavili efikasni mehanizmi za ranu detekciju rizika od vršnjačkog nasilja i njegovu prevenciju, kao i jačanje kapaciteta socijalnih ustanova za podršku porodicama i djeci koje su žrtve ili izvršioci akata vršnjačkog nasilja.

„Pozivamo resorne ministre da hitno osnaže saradnju između sistema obrazovanja, socijalne i dječje zaštite, zdravstva, policije i pravosuđa na prevenciji nasilja i pružanju djelotvornog odgovora na njega, kroz procedure koje su prilagođene djeci“, navodi se u saopštenju BS Bar.

Iz odbora te partije su pozvali sudove da pooštre kaznenu politiku za izvršioce krivičnih djela u vezi sa vršnjačkim nasiljem, a koji su krivično odgovorni.

„A Viši sud u Podgorici i predsjednika Vrhovnog suda Crne Gore da se preispita odluka o puštanju osumnjičenog za ubistvo da se brani sa slobode”, dodaje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS