Predsjedništvo GP URA podržalo potpisivanje Temeljnog ugovora sa SPC

Podgorica, (MINA) – Predsjedništvo Građanskog pokreta (GP) URA podržava potpisivanje Temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC), saopšteno je nakon večerašnje sjednice tog partijskog organa.

Navodi se da Predsjedništvo GP URA smatra da je to pitanje koje Crnu Goru opterećuje deset godina i da u najskorije vrijeme na njega treba staviti tačku a sve u skladu sa pozitivnim zakonskim načelima i Ustavom.

„Za Crnu Goru najurgentnija stvar u ovom trenutku je da ima dobru turističku sezonu, posebno u svjetlu globalne situacije i delikatnih ekonomskih dešavanja“, kaže se u saopštenju.

Iz tog razloga su, kako se navodi, dalji napredak u ekonomiji i otvaranje novih radnih mjesta sa privlačenjem investicija – najprioritetnije stvari za državu.

„Crna Gora treba da nastavi jako svoj put integracije u Evropsku uniju, i u tom smislu Predsjedništvo daje podršku rukovodstvu stranke i premijeru Dritanu Abazoviću da nastave sa rješavanjem neriješenih pitanja koje godinama opterećuju društvo“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da cilj GP URA ostaje uvijek isti – građanska, evropska i ekološka Crna Gora, jednaka za sve njene građane.

