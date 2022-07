Predsjedništvo DPS-a danas o daljim potezima

Podgorica, (MINA) – Predsjedništvo Demokratske partije socijalista (DPS) danas će odlučiti o daljim potezima te stranke, nakon što je Vlada u petak saopštila da je predlog Temeljnog ugovora između Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve (SPC) usvojen.

Portparol DPS-a Miloš Nikolić je kazao da je, nakon saopštenja Vlade, jasno šta su naredni potezi.

„O daljim koracima javnost će biti detaljno obaviještena nakon sjednice Predsjedništva DPS-a, koja je zakazana za nedjelju u 11 sati“, naveo je Nikolić na Tviteru /Twitter/.

Nakon usvajanja Temeljnog ugovora, iz te partije su najavili mogućnost uskraćivanja podrške Vladi, dok su iz Socijaldemokratske partije najavili podnošenje zahtjeva za skraćenje mandata Skupštini.

Inicijativu za skraćenje mandata Skupštini već su pokrenule Socijaldemokrate, čiji je Glavni odbor u subotu jednoglasno podržao tu odluku.

Za usvajanje predloga Temeljnog ugovora sa SPC u petak je glasalo 13 članova Vlade, dok je pet ministara izuzelo mišljenje.

