Predsjednika Opštine Budva biraju u četvrtak

Podgorica, (MINA) – Sjednica Skupštine opštine (SO) Budva na kojoj će biti izabran predsjednik Opštine biće održana u četvrtak, a za tu funkciju do sada je predložen samo nosilac liste “Budva naš grad”, Nikola Jovanović, saopštio je predsjednik lokalnog parlamenta Petar Odžić.

Odžić, koji je sinoć imenovan za predsjednik SO, kazao je da već od danas kreće u borbu s nagomilanim problemima.

“Sjednica za izbor predsjednika Opštine biće u četvrtak, u 14 sati. Stigao je zahtjev za imenovanje Nikole Jovanovića s potpisom 12 odbornika koji su potpisali i zahtjev za moje imenovanje”, rekao je Odžić Televiziji Crne Gore.

On je poručio da će raditi za dobro svih građana i da će mu prioritet biti priprema turističke sezone.

