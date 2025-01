Predložen pritvor osumnjičenom za napad na policajce

Podgorica, (MINA) – Državni tužilac Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) u Nikšiću predložio je određivanje pritvora G.N. zbog sumnje da je napao, vrijeđao i omalovažavao službenike policije u vršenju dužnosti.

Iz nikšićkog ODT-a je saopšteno da postoji osnovana sumnja da je G.N. 9. januara u Nikšiću, napao, vrijeđao i omalovažavao policajce dok su ga legitimisali i privodili u službene prostorije.

“Državni tužilac u ODT-u je, nakon saslušanja, donio rješenje o zadržavanju i podnio predlog za određivanja pritvora G.N.”, navodi se u saopštenju.

G.N. se na teret stavlja krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS