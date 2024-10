Predložen pritvor osumnjičenom za izazivanje saobraćajne nezgode

Podgorica, (MINA) – Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Nikšiću donijelo je rješenje o zadržavanju i podnijelo predlog za određivanje pritvora B.P, zbog izazivanja saobraćajne nezgode u kojoj je povrijeđena jedna osoba.

Iz nikšićkog ODT-a su rekli da je predlog za određivanje pritvora B.P, koji se tereti za krivično djelo teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja, podnio državni tužilac u tom tužilaštvu nakon saslušanja osumnjičenog.

“Postoji osnovana sumnja da je B.P. 20. oktobra ove godine, na putu Vidrovan – Nikšiću, u naselju Gornje Polje, ne pridržavajući se saobraćajnih propisa upravljao vozilom i izazvao saobraćajnu nezgodu, kada je saputnik u njegovom vozilu M.V. zadobio povrede”, kaže se u saopštenju.

