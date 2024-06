Predat predlog za razrješenje Kovačevića

Podgorica, (MINA) – Klub odbornika Evropski tim za Nikšić podnio je danas predlog za razrješenje predsjednika te opštine Marka Kovačevića zbog, kako su naveli, izazivanja osjećaja straha i nesigurnosti kod građana, tokom govora na obilježavanju 166 godina od bitke na Grahovcu.

Oni su kazali da je Kovačević 13. juna na Grahovcu u govoru pozvao na obračun sa onima koji misle drugačije od njega i njemu sličnih i koji ih ne smatraju braćom.

Iz Evropskog tima za Nikšić su naveli da su razrješenje Kovačevića predložili i zbog širenja nacionalne i vjerske mržnje u kontinuitetu.

Navodi se da u prilog tome da je osjećaj straha i ugroženosti građana opravdan, govori citat iz Kovačevićevog obraćanja – “a ako neko neće da budemo braća, ako neko hoće više da liči na Turke, onda, bogami, u budućnosti prema njemu ćemo kao i prema Turcima postupati”.

“Prijetnje građanskoj Crnoj Gori iz usta Kovačevića, i ne prvi put, koje su svojstvene portparolima fašizma i raspirivačima mržnje, zahtijevaju hitno razrješenje dotičnog”, kaže se u saopštenju.

Iz Evropskog tima za Nikšić su istakli da je njihova inicijativa opravdana i da ima pravno utemeljenje.

To, kako su dodali, pokazuje i reakcija Višeg državnog tužilaštva u Podgorici koje je protiv Kovačevića formiralo predmet.

“Takođe, osuda bestidnog obraćanja je stigla sa svih relevantnih adresa u državi Crnoj Gori, civilnog sektora, građanskih aktivista, reisa Islamske zajednice, predstavnika manje brojnih naroda u Crnoj Gori, ambasade Turske u Crnoj Gori, pa i od Kovačevićevih koalicionih partnera”, rekli su iz Evropskog tima za Nikšić.

Iz tog kluba odbornika su poručili da od koalicionih partnera Kovačevića očekuju djela, a ne riječi, kako bi se sa mjesta predsjednika Opštine Nikšić razriješio “neko ko je nedostojan bilo koje javne funkcije, a ne prvog čovjeka grada koji je uvijek važio za grad intelektualaca, ljudi od integriteta i dostojanstva”.

Iz Evropskog tima za Nikšić su zaključili da Nikšić nikada nije važio za grad u kome predsjednik širi vjersku i nacionalnu mržnju, i poziva na strahotu.

