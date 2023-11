Pravosuđe mora ići u korak sa novim tehnologijama

Podgorica, (MINA) – Pravosuđe je, sa razvojem tehnologije, ušlo u novi period istraživanja i procesuiranja zločina i mora ići u korak sa izazovima i prilikama sadašnjice, pri čemu individualna prava građana ne smiju biti ugrožena, poručeno je na regionalnom Forumu o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu.

Deseti regionalni Forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu, koji se danas i sjutra održava u Sarajevu, organizuju AIRE centar i Civil Rights Defenders, uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine (BiH).

Iz AIRE Centra su rekli da je fokus ovogodišnjeg Foruma na ključnim izazovima i prilikama za uspostavljanje veće ravnoteže između zaštite podataka i transparentnog pravosuđa, sa fokusom na Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Kako su iz precizirali, fokus im je bio na zaštiti člana 8 – prava na poštovanje privatnog i porodičnog života u kontekstu sudskih postupaka, uzimajući u obzir mjere zaštite predviđene članom šest – pravo na pravično suđenje.

“Te teme posebno su aktuelizovane u posljednje vrijeme kako se sudovi i drugi državni organi suočavaju sa pitanjima prihvatljivosti dokaza pribavljenih presretanjem elektronskih komunikacija preko EncroChat-a, Sky ECC-a, ANOM-a, i drugih sličnih izvora”, rekli su iz AIRE Centra.

Oni su kazali da su ta pitanja aktuelna i u Evropi s obzirom na to da tehnologija svakodnevno napreduje, time transformišući način istraživanja i procesuiranja zločina, kao i vođenja sudskih postupaka.

Direktorica Programa za Zapadni Balkan AIRE centra Biljana Brejtvejt navela je da razvoj i zastupljenost tehnologije u svakodnevnom životu građana stvara nove izazove ali i prilike za pravosuđe.

Ona je kazala da inovativne istraživačke metode, poput nadzora i presretanja elektronskih komunikacija, značajno unapređuju borbu pravosuđa i drugih državnih organa protiv organizovanog kriminala.

“Međutim, takvi napori ne smiju narušiti prava pojedinaca, ili na bilo koji način podrivati pravičnost i povjerenje u pravosudni sistem”, navela je Brejtvejt.

Ona je napomenula da su u srijedu objavljeni izvještaji Evropske komisije za države Zapadnog Balkana kojim je ukazano da te zemlje i dalje ne čine dovoljno da ispune kriterijum vladavine prava, koji je neizostavan korak na njihovom EU putu.

“Ne smijemo iz vida izgubiti da je to pitanje ključno za pristup Evropskoj uniji (EU), budući da osnovne vrijednosti EU uključuju vladavinu prava i poštovanje ljudskih prava”, kazala je Brejtvejt.

Ona je dodala da su efikasan, odnosno nezavistan, profesionalan i učinkovit pravosudni sistem i djelotvorna borba protiv korupcije i organizovanog kriminala od izuzetne važnosti, kao i poštovanje temeljnih prava ne samo u zakonu već i u praksi.

Kako je Brejtvejt navela, jedan od fundamentalnih ciljeva regionalnog Foruma o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu, još od 2014. godine kada je održan prvi događaj, bio je da pomogne zemljama regiona u ispunjavanju kriterijuma vladavine prava.

“Imajući u vidu protok vremena, i neophodnost što skorijih pomaka zemalja regiona na njihovom EU putu, jasno je da je ta misija važnija nego ikada prije”, kazala je Brejtvejt.

Direktor Civil Rights Defenders-a za Evropu, Bliski istok i Sjevernu Afriku, Goran Miletić rekao je da je ravnoteža između zaštite podataka i transparentnosti u sudskim postupcima pitanje od velikog značaja.

On je naveo da je to pitanje duboko ukorenjeno u principima vladavine prava i demokratije, koje značajno utiče i na očuvanje povjerenja građana u pravosuđe.

“To je posebno važno u vrijeme kada to povjerenje kako u demokratiju tako i u pravosudni sistem u našem regionu opada”, kazao je Miletić.

Predsjednica Ustavnog suda BiH Valerija Galić naglasila je da, u razvijenom digitalnom dobu, zaštita podataka i transparentno pravosuđe postaju sve značajniji aspekti društva.

“Uspostavljanje ravnoteže između zaštite podataka, i u vezi s tim prava na privatni život s jedne strane i transparentnog pravosuđa s druge strane, ključno je za očuvanje demokratskih vrijednosti, prava građana i vladavine prava uopšte”, kazala je Galić.

Britanski ambasador u BiH Džulijan Rajli, naveo je da Forum pruža odličnu platformu za razmatranje složenih pitanja i pronalaženje praktičnih pravnih rješenja koja će život građana Zapadnog Balkana učiniti sigurnijim.

“Živimo u vremenu nezapamćenog tehnološkog napretka, uključujući AI i druge oblike digitalizacije”, rekao je Rajli.

On je kazao da, osim što pružaju mogućnosti za širu društvenu dobrobit, nove tehnologije su podložne zloupotrebi koja utiče na sprovođenje zakona i pravosudne procese.

“Zajedno moramo brzo i efikasno odgovoriti na te nove izazove, uključujući pružanje alata i okvira s kojima će tijela zadužena za izvršavanje zakona, uključujući pravosuđe, moći da zaštite građane od ozbiljnog i organizovanog kriminala i korupcije”, rekao je Rajli.

Ambasadorka Švedske u BiH Helena Lagerlof, istakla je da Švedska nastoji da podrži institucije i organizacije civilnog društva u BiH koje podstiču dijalog o tim pitanjima, budući da njihovi napori doprinose procesu pristupanja te države Evropskoj uniji.

“Unapređenje vladavine prava u BiH, posebno u vezi sa pristupom pravdi i zaštitom ličnih podataka, ključan je korak u naporima BiH da uskladi svoje zakonodavstvo s pravnom stečevinom EU”, navela je Lagerlof.

