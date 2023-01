ASK pozivaa na zajednički angažman u borbi protiv korupcije

Podgorica, (MINA) – Agencija za sprječavanje korupcije (ASK) pozvala je građane, donosioce odluka i društvene činioce na zajednički posvećen angažman u borbi protiv korupcije, jačanju institucionalnog okvira i ambijenta u kome su afirmišu integritet i vladavina prava.

Međunarodna organizacija Transaperensi internešenal /Transparency International/ objavila je novu listu percepcije korupcije za prošlu godinu prema kojoj se Crna Gora nalazi na 65. mjestu od 180 posmatranih država, što je pad za jednu poziciju u odnosu na 2021. godinu.

Prema izvještaju, koji je danas objavljen, Crna Gora ima indeks percepcije korupcije (CPI) 45.

Iz ASK-a su ukazali da je Crna Gora, po tom parametru, i dalje jedina država Zapadnog Balkana bolja od svjetskog prosjeka (43).

U poređenju sa državama Zapadnog Balkana, Crna Gora je u posljednjem izvještaju TI ispred Kosova, Sjeverne Makedonije, Srbije i Albanije, kao i Bosne i Hercegovine.

Crna Gora ima bolji indeks percepcije korupcije i na listi je iznad dvije članice Evropske unije, Bugarske (72. mjesto) i Mađarske (77. mjesto).

Crna Gora je prvi put bila obuhvaćena istraživanjem 2007. godine, kada je zauzimala 84. poziciju, sa indeksom 33 prema sadašnjoj metodologiji.

TI je naveo da korupcija podriva sposobnost vlada da zaštite ljude i narušava povjerenje javnosti, izazivajući sve veći broj bezbjednosnih prijetnji težih za kontrolu.

„S druge strane, sukobi otvaraju mogućnosti za korupciju i podrivaju napore vlada da je zaustave“, navodi se na sajtu TI.

Direktor TI Danijel Erikson rekao je da se lideri mogu istovremeno boriti protiv korupcije i promovisati mir.

„Vlade moraju otvoriti prostor za uključivanje javnosti u donošenje odluka – od aktivista i vlasnika preduzeća do marginalizovanih zajednica i mladih ljudi“, poručio je Erikson.

Kako je rekao, u demokratskim društvima, ljudi mogu da dignu svoj glas da pomognu u iskorjenjivanju korupcije i zahtijevaju bezbjedniji svijet za sve.

„U duhu njegove poruke, Agencija za sprječavanje korupcije poziva građane, donosioce odluka i uključene društvene činioce na zajednički posvećen angažman u borbi protiv korupcije, jačanju institucionalnog okvira i ambijenta u kome su afirmišu integritet i vladavina prava“, navodi se u saopštenju.

Iz ASK-a su kazali da će, kao središnja preventivna antikorupcijska institucija, nastaviti da doprinose poštovanju i promovisanju svih onih vrijednosti koje donose dobrobit zajednici i približavaju je strateškom cilju, priključivanju Evropskoj uniji.

