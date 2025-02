Pozivaju građane na višesatnu blokadu u četvrtak ispred Vlade

Podgorica, (MINA) – Neformalna grupa studenata “Kamo śutra” pozvala je građane iz svih gradova Crne Gore na višesatnu zajedničku blokadu u četvrtak ispred zgrade Vlade u Podgorici.

Kako su najavili na društvenim mrežama, blokada će trajati od 11 do 17 sati i 26 minuta.

Iz neformalne grupa studenata “Kamo śutra” su rekli da uprkos činjenici da su pet dana blokirane ulice u više gradova Crne Gore, Vlada nije učinila ništa kako bi građanima omogućila dostojanstven život.

“Nastavila je da bezbrižno spava i uživa u svojoj udobnosti”, kazali su iz te grupe studenata.

Zato, kako su naveli, pozivaju sve građane Crne Gore na zajedničku blokadu.

“Vidimo se ispred Vlade u četvrtak od 11 do 17 sati i 26 minuta”, navodi se u objavi grupe studenata “Kamo śutra”.

