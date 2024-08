Požari u Lješanskoj nahiji i Tuzima

Podgorica, (MINA) – Vatrogasci se bore sa velikim požarima u Lješanskoj nahiji, rekao je šef podgoričke Službe zaštite i spašavanja Zdravko Blečić, dodajući da je najgora situacija u selima Orasi i Lipe.

Blečić je Televiziji Vijesti kazao da su i večeras odbranili nekoliko kuća u tom području, kao i da požari nijesu lokalizovani ni u obližnjim Ćepetićima i Progonovićima.

Prema njegovim riječima, situacija je i dalje teška i kod Tuzi, u Dečićima i Skoraću, gdje je vatru danas gasio i helikopter Vojske Crne Gore.

Blečić je rekao da u tim selima vatrogasci brane ugrožene kuće, a u Skoraću je požar ugrožavao i školu.

Služba zaštite i spašavanja Glavnog grada već sedmicama se gotovo bez prestanka bori sa vatrenim stihijama koje su izbijale u Tuzima, Zeti, na Dajbabskoj gori i drugim lokacijama u i oko Podgorice.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS