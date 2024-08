Požar u selu Srpska u Zeti, proširio se na brdo

Podgorica, (MINA) – U naselju Srpska u Zeti danas je izbio požar, a zbog vjetra vatra se proširila i na brdo iznad sela.

Komandir Službe zaštite i spašavanja Zdravko Blečić rekao je za Radio Televiziju Crne Gore da je prostor iznad objekata obrastao rastinjem koje nije očišćeno odavno i upozorio da se materije koje lako gore moraju uklanjati.

“Imali smo velikih poteškoća da odbranimo kuće i srećom uz pomoć vatrogasaca uspjeli smo da odbranimo svaki objekat” naveo je Blečić.

On je rekao da je na terenu šest vozila i 18 vatrogasaca.

Požar je nastao oko 13 sati.

