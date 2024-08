Požar u naselju Srpska pod kontrolom

Podgorica, (MINA) – Vazduhoplovci Vojske Crne Gore (VCG) su, u saradnji sa Službom zaštite i spašavanja Glavnog grada, stavili pod kontrolu požar u zetskom naselju Srpska, saopšteno je iz Ministarstva odbrane.

Iz tog resora su kazali da su vazduhoplovici, nakon što su lokalizovali nekoliko požara u Crmnici, preusmjereni u borbu protiv vatrene stihije u naselju Srpska.

“Tamo su izbacili više od 50 tona vode na plamen i u saradnji sa Službom zaštite i spasavanja Glavnog grada taj požar stavili pod kontrolu”, ističe se u saopštenju.

Iz Ministarstva su dodali da vazduhoplovci VCG protivpožarne letove nastavljaju na drugim lokacijama na teritoriji Zete.

