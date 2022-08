Požar u Kamenarima spustio se do magistrale

Podgorica, (MNA) – Požar na teritoriji hercegnovskih naselja Kamenari – Bjelske Kruševice, koji vatrogasci već četiri dana pokušavaju da obuzdaju, oteo se kontroli i spustio do Jadranske magistrale, kazao je komandir Službe zaštite i spašavanja Herceg Novi, Zlatko Ćirović.

Vjetar je razbuktao požar i vatra se proširila ka naseljima, prenosi portal Radio Televizije Herceg Novi.

Zbog opasnosti je obustavljen saobraćaj Jadranskom magistralom u Kamenarima i na Verigama, a vozila se propuštaju jednom trakom naizmjenično.

