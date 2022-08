Požar u Baru pod kontrolom, stigli helikopteri

Podgorica, (MINA) – Požar, koji je u srijedu poslijepodne izbio iznad Crvene plaže u Baru, je pod kontrolom, a stigli su i helikopteri Vojske Crne Gore (VCG).

Zamjenik komandira barske Službe zaštite i spašavanja Aco Vulević kazao je da su u požaru lakše povrijeđene dvije osobe – vatrogasac i građanin.

On je u Jutarnjem programu Televizije Crne Gore rekao da je požar pod kontrolom.

Drumski saobraćaj je uspostavljen, a željeznički je i dalje u prekidu.

Naselja Vitići i Peranovići u Gornjem Šušnju su i dalje bez napajanja električnom energijom.

“Naše ekipe su i dalje na terenu i granične ivice požara održavaju pod kontrolom”, naveo je Vulević.

On je kazao da su kuće i ljudi bezbjedni i da nije bilo materijalne štete na objektima.

“Bila je aktivna cijela jedinica i zahvaljujući solidarnosti ljudi i iz drugih opština uspjeli smo da ga lokalizujemo”, rekao je Vulević.

Požar je “progutao” više stabala starih maslina.

