Požar na Golubinji iznad Pljevalja

Podgorica, (MINA) – U požaru koji je izbio na brdu Golubinja iznad Pljevalja gori gusta četinarska i listopadna šuma na nepristupačnom i strmom terenu, a u gašenju učestvuju pripadnici Službe zaštite i spašavanja Pljevalja i helikopteri Vojske Crne Gore (VCG).

Kako prenosi portal PV Informer, helikopteri VCG su uključeni jer je požar nastavio da se širi prema vrhu brda.

Pripadnici Službe zaštite i spašavanja raspoređeni su u podnožju brda prema gradskom parku Vodice, kako bi spriječili da se požar proširi prema ugostiteljskim i sportskim objektima u tom dijelu grada.

Helikopteri VCG zahvataju vodu sa obližnjeg Borovičkog jezera i gase požar u gornjem dijelu brda.

Vjetar, koji je počeo da duva prije par sati, uticao je na lakše širenje požara.

Grad je obavijen dimom, a najgore je u naselju Golubinja gdje vjetar donosi i pepeo sa opožarenog područja.

U Pljevljima je za poslijepodne najavljena moguća kiša, a to bi moglo doprinijeti da se požar lokalizuje.

