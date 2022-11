Povećanje zarada zaposlenih na FCJK

Podgorica, (MINA) – Vlada je dala saglasnost na izmjene pravilnika kojima se zarade zaposlenih na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost (FCJK) uvećavaju i usklađuju sa platama zaposlenih na Univerzitetu Crne Gore (UCG).

Iz Vlade su saopštili da je danas na sjednici usvojena informacija o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaradama i uvećanjima zarada FCJK.

Iz Vlade su kazali da će za radno mjesto redovni profesor koeficijent iznositi 21,62 umjesto dosadašnjih 12,6, za poziciju vanredni profesor 19,89 umjesto dosadašnjih 11,75, a za docenta 17,29 umjesto dosadašnjih 10,9.

U Informaciji se navodi da je novac za realizaciju tog akta obezbijeđen izmjenama Zakona o budžetu, u iznosu od 32.635 EUR.

„Izmjenama Pravilnika, zarade zaposlenih na FCJK uskladiće se sa zaradama zaposlenih na UCG.

Vlada je donijela izmjenu uredbe o načinu planiranja i sprovođenja centralizovanih javnih nabavki, u cilju prevazilaženje problema u primjeni važećeg akta i postizanje većeg stepena efikasnosti u planiranju i sprovođenju postupaka centralizovanih javnih nabavki.

Iz Vlade su rekli da su uredbom uvedene novine u dijelu unapređenja realizacije centralizovane javne nabavke na način da javni naručioci budu odgovorni za prijem predmeta nabavke i realizaciju traženih predmetnih ugovora, kao i smanjenje broja predmeta nabavke koji obuhvataju centralizovane javne nabavke.

Na sjednici je konstatovano da će uredba doprinijeti smanjenju troškova nabavke za standardizovane robe, usluge i radove, unapređenju efikasnosti sistema javnih nabavki i jačanju konkurentnosti.

Vlada je usvojila informaciju o stanju u Avio-helikopterskoj jedinici.

U informaciji se navodi da od tri helikoptera koja se koriste za spašavanje ljudi, policijske zadatke, medicinske letove, prevoz štićenih ličnosti, obuku pilota i druge potrebe MUP-a i ostalih državnih organa i od tri aviona koji se koriste za gašenje požara, ima samo jedan plovidbeni vazduhoplov.

To je, kako su naveli iz Vlade, helikopter ABell-412.

Oni su kazali da je razlog za takvo stanje to što Zakonom o budžetu za ovu godinu nije bilo opredijeljeno dovoljno novca za dovođenje Avio-helikopterske jedinice u funkcionalno stanje.

Iz Vlade su rekli da je Predlogom budžeta za narednu godinu za održavanje vazduhoplova opredijeljeno 2,1 milion EUR.

To je, kako su naveli, dovoljno za dovođenje pet vazduhoplova u plovidbeno stanje, odnosno u operativnu upotrebu, ukoliko ne dođe do nepredviđenih neispravnosti.

„U tom kontekstu, Vlada je zadužila MUP da u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, a iz razloga izuzetne hitnosti, sprovede pregovarački postupak, po dobijanju predračuna odnosno cijene dodatnih radova, za servisiranje dva motora za protivpožarne avione“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Ministarstvo zaduženo da procijeni potrebe Avio-helikopterske jedinice za popunu radnih mjesta zbog neophodnosti održavanja i unapređenja procesa rada, koja nijesu popunjena ili su upražnjena prestankom radnog odnosa.

„Uprava za katastar i državnu imovinu je zadužena da, zbog smanjenja troškova skladištenja i ekonomske neisplativosti opravke, pokrene proceduru za prodaju pet vazduhoplova“, kaže se u saopštenju.

Vlada je donijela izmjenu odluke o specijalnom dodatku i izmjene odluke o dodatku na osnovnu zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima.

Kako su naveli, inovirane odredbe se dodatno preciziraju do verifikacije, kako bi se prilagodile opravdanom cilju poboljšanja materijalnog statusa policijskih službenika angažovanih na poslovima borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije i službenika zaduženih za sajber bezbijednost informatičke infrastrukture državne uprave.

Vlada je dala saglasnosti za popunu radnih mjesta u MUP-u koja nijesu predviđena kadrovskim planom.

Iz Vlade su kazali da je veći broj policijskih službenika ispunio uslove za odlazak u penziju i da je došlo do organizacionih promjena u Upravi policije.

„S obzirom na to Vlada je dala saglasnost za zasnivanje radnog odnosa za 57 svršenih polaznika Policijske akademije, 102 policijska službenika u Upravi policije i 83 državna službenika i namještenika u MUP-u, u skladu sa zakonom“, kaže se u saopštenju.

Vlade ja dala saglasnost za pokretanje procedure popune radnih mjesta, putem javnog oglašavanja, za tri pilota u Aviohelikopterskoj jedinici.

