Podgorica, (MINA) – Mještani podgoričkog naselja Rogami danas će biti bez vode od deset do 13 sati i 30 minuta, saopšteno je iz preduzeća Vodovod i kanalizacija Podgorica.

Iz Podgoričkog vodovoda rekli su da će vodosnabdijevanje biti obustavljeno zbog sanacije kvara na gradskoj vodovodnoj mreži.

