Potraga za majkom i djetetom

Podgorica, (MINA) – Pripadnici policije i više službi spašavanja od utorka uveče tragaju za I.Đ.(30) i njenim maloljetnim djetetom, čiji nestanak je prijavila porodica.

Iz Uprave policije kazali su da odmah po prijavi, krenuli u potragu i da je u blizini mosta Luča pronađeno vozilo za koje se sumnja da je I.Đ. koristila.

Dodaje se da su osim policijskih službenika Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, u potragu angažovani i ronioci Specijalne jedinice policije, kao i službenici drugih organizacionih jedinica.

“U potragu su uključeni i pripadnici službi zaštite i spašavanja Glavnog grada, vatrogasci i rendžeri”, kaže se u saopštenju.

Iz policije su pozvali građane da ukoliko posjeduju informacije koje bi mogle pomoći u pronalasku osoba, da bez odlaganja obavijeste Upravu policije putem broja telefona 122 ili da se obrate najbližoj policijskoj stanici.

Oni su apelovali na građane i medije da prilikom komentarisanja ili izvještavanja o događaju, vode računa o osjetljivosti situacije, uz primjenu etičkih i profesionalnih standarda, i da se uzdrže od širenja neprovjerenih informacija.

