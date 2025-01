Potpisan ugovor za rekonstrukciju i dogradnju vrtića u Podgorici i Kotoru

Podgorica, (MINA) – Ugovor za izradu projekata rekonstrukcije i dogradnje objekata vrtića u Kotoru i podgoričkom naselju Zabjelu potpisan je, a ukupna vrijednost tih usluga je 120 hiljada EUR, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI).

Iz tog Vladinog resora su rekli da će, osim totalne rekonstrukcije objekata, vrtić na Zabjelu umjesto dosadašnjih 1.550 kvadratnih metara (m2) nakon dogradnje imati 3,1 hiljadu m2, a vrtić u Kotoru umjesto postojećih 418 m2 imaće površinu 1,4 hiljade m2.

Kako su naveli, rok za izradu projekata je četiri mjeseca, što omogućava da tenderska procedura za izbor izvođača radova započne u drugom kvartalu ove godine, a da već u toku ljeta započnu i radovi.

„Osim obezbjeđivanja boljih uslova za boravak naših najmlađih, veoma je značajno i proširenje kapaciteta, posebno imajući u vidu problem prebukiranosti koji je prisutan u obje opštine“, kaže se u saopštenju.

Iz MPNI su rekli da se projekat realizuje u saradnji sa Evropskom investicionom bankom (EIB) i da je novac za radove obezbjeđen iz kredita EIB-a i grant sredstava prikupljenih kroz WFIB mehanizam (Western balkan investment fund).

